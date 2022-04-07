В Узбекистане начальника таможенного поста «Андижан» и двоих его сотрудников взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело

CentralAsia (UZ) - Начальник таможенного поста внешнеэкономической деятельности «Андижан» и два его сотрудника взяты под стражу. Возбуждено уголовное дело, сообщает Podrobno.uz.

Репортаж о задержании таможенников показали в эфире телеканала «Узбекистан-24».

В марте этого года на таможенном посту «Дустлик» в Андижанской области был досмотрен грузовой автомобиль, в котором, если верить документам, перевозились товары на 5,7 тыс. долларов. Груз автомобиля вызвал сомнения у таможенников, и они отправили его на дополнительную проверку на таможенный пост внешнеэкономической деятельности «Андижан».

Здесь началось самое интересное. Груз спустя всего 30-40 минут без проверки покинул таможенный склад поста. Все это могло бы сойти с рук коррупционерам, однако эту цепочку отслеживала служба внутренней безопасности Государственного таможенного комитета.

Оперативники перехватили груз в одной из махаллей Андижана. Машина отправилась обратно на склад, при ее осмотре было выявлено наличие 31 вида товаров, которые не были задекларированы. Всего незарегистрированный груз был оценен в 5,5 млрд сумов. Это была одежда, косметика и обувь. Если бы все было оформлено как положено, то таможенный сбор составил бы 1,9 млрд сумов.