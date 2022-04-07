Путин простится с Жириновским, - Песков

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин попрощается с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент обязательно попрощается с Жириновским», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, приедет ли Путин на прощание с политиком.

При этом Песков не стал уточнять, будет ли Путин присутствовать на самой церемонии прощания.

Ранее российский президент выразил соболезнования. Он назвал Жириновского опытным политиком, ярким оратором и полемистом. Путин отметил большой вклад лидера ЛДПР в развитие парламентаризма и отечественного законодательства.

Лидер ЛДПР скончался 6 апреля в возрасте 75 лет.