Путин простится с Жириновским, - Песков
- Азия и мир, общество
- 16:10, 07 апреля 2022
- Просмотров: 4774 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин попрощается с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Президент обязательно попрощается с Жириновским», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, приедет ли Путин на прощание с политиком.
При этом Песков не стал уточнять, будет ли Путин присутствовать на самой церемонии прощания.
Ранее российский президент выразил соболезнования. Он назвал Жириновского опытным политиком, ярким оратором и полемистом. Путин отметил большой вклад лидера ЛДПР в развитие парламентаризма и отечественного законодательства.
Лидер ЛДПР скончался 6 апреля в возрасте 75 лет.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.