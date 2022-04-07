Минобороны России заявило об уничтожении четырех баз с горючим на Украине

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- 16:28, 07 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Российские военные уничтожили минувшей ночью в разных районах Украины 4 базы с горюче-смазочными материалами, силы Донецкой Народной Республики «полностью зачистили» поселок Сладкое в Донецкой области. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе», — говорится в сообщении.
Российские вооруженные силы продолжали в течение ночи нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.
«Подразделения войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, полностью зачистили от националистов населенный пункт Сладкое», — сообщило Минобороны.
Поселок Сладкое находится более чем в 100 км к юго-западу от Донецка.
Согласно заявлению Минобороны РФ оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 29 украинских военных объектов, в том числе 2 командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Курахово, 7 артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 10 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.
Российские военные при помощи средства ПВО сбили 5 беспилотников.
Всего с начала российских военных действий уничтожены, согласно данным Минобороны РФ:
самолетов - 125,
вертолетов - 93,
беспилотных летательных аппаратов - 413,
зенитных ракетных комплексов - 227,
танков и других боевых бронированных машин - 1987,
установок реактивных систем залпового огня - 218,
орудий полевой артиллерии и минометов - 866,
единицы специальной военной автомобильной техники - 1894.