Минобороны России заявило об уничтожении четырех баз с горючим на Украине

Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) - Российские военные уничтожили минувшей ночью в разных районах Украины 4 базы с горюче-смазочными материалами, силы Донецкой Народной Республики «полностью зачистили» поселок Сладкое в Донецкой области. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе», — говорится в сообщении.

Российские вооруженные силы продолжали в течение ночи нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.

«Подразделения войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, полностью зачистили от националистов населенный пункт Сладкое», — сообщило Минобороны.

Поселок Сладкое находится более чем в 100 км к юго-западу от Донецка.

Согласно заявлению Минобороны РФ оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 29 украинских военных объектов, в том числе 2 командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Курахово, 7 артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 10 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Российские военные при помощи средства ПВО сбили 5 беспилотников.

Всего с начала российских военных действий уничтожены, согласно данным Минобороны РФ:

самолетов - 125,

вертолетов - 93,

беспилотных летательных аппаратов - 413,

зенитных ракетных комплексов - 227,

танков и других боевых бронированных машин - 1987,

установок реактивных систем залпового огня - 218,

орудий полевой артиллерии и минометов - 866,

единицы специальной военной автомобильной техники - 1894.