Билеты на чартерные рейсы из Туркменистана в Россию подорожали на 50 процентов

CentralAsia (TM) - Стоимость билетов на чартерные рейсы из Туркменистана в Россию, организуемые посольством РФ, выросла до 600 долларов. Об этом консульский отдел российского посольства сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее, по данным источников turkmen.news, билеты стоили 400 долларов. В консульском отделе поясняют, что билет на рейс авиакомпании «Туркменистан», запланированный на 8 апреля, обойдется в 600 долларов «в связи с повышением страховых издержек». Цена повышена по решению авиаперевозчика.

Авиакомпания «Туркменистан» лишь недавно начала осуществлять рейсы по просьбе посольства РФ. Ранее по три-четыре чартерных рейса в месяц из Туркменистана в Россию организовывала российская авиакомпания S7. Но в связи с наложенными на РФ санкциями компания была вынуждена прекратить полеты за рубеж.

В консульском отделе посольства отмечают, что рейс туркменской авиакомпании 8 апреля будет осуществлен по маршруту Ашхабад-Москва. Если кто-то из пассажиров хочет попасть в другой российский город, то они могут приобрести билеты на внутрироссийские рейсы S7.

Чартерные рейсы, на которые попадают по спискам посольства, предназначены для граждан Туркменистана, изъявивших желание переселиться в Россию. В период эпидемии COVID-19 число эмигрантов неожиданно выросло, несмотря на прекращение регулярного авиасообщения. Это связывают с усугублением экономического кризиса в Туркменистане.

По данным источников turkmen.news, следующие рейсы из Туркменистана в Россию запланированы на 14 и 29 апреля.