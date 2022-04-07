В прошлом году более 103 тысяч граждан Таджикистана получили паспорт России

CentralAsia (TJ) - По данным Министерства внутренних дел России, в 2021 году российское гражданство получили рекордное число таджикистанцев – 103 тыс. 681 человек.

Согласно статистике, в прошлом году число получивших российский паспорт граждан Таджикистана вырос на 63,5% по сравнению с 2020 годом. Тогда гражданство России получили 63 тыс. 681 человек.

Если разделить число таджикистанцев, получивших гражданство РФ, на календарный год, получается, в среднем ежедневно 288 граждан Таджикистана становились гражданами России.

К слову, число «новых россиян» из Таджикистана почти достигает количества населения города Бохтар – 113,4 тыс, передает Аsia Рlus.

У 96,5 тыс. граждан Таджикистана имеется вид на жительство. Это означает, что они в шаге от получения гражданства России и вероятно, в 2022 году они тоже станут российскими подданными. И ещё 47 тыс. 46 таджикистанцев имеют разрешения на временное проживание, что является первым шагом получения гражданства.

В общем, в 2021 году гражданство РФ получили 735,4 тыс. иностранцев. В пятёрке стран, жители которых получили российское гражданство, Таджикистан расположился на втором месте. На первом месте граждане Украины – 375 тыс. 989 человек получили гражданство, на третьем Казахстан – 49 тыс. 862 человека, затем Армения – 46 тыс. 931 человек, Узбекистан – 31 тыс. 867 человек.

Госдума 5 апреля единогласно приняла в первом чтении проект базового закона «О гражданстве РФ», внесенный президентом России Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента в конце декабря прошлого года.

Гражданство РФ, согласно законопроекту, могут получить лица, владеющие русским языком, знающие историю России и основы российского законодательства, обязующиеся соблюдать конституцию, не представляющие угрозу для безопасности и правопорядка страны.

Гражданство по упрощенной процедуре также смогут получать лица, которые имеют проживающих в РФ близких родственников – граждан России, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

В соответствии с законопроектом, российскими гражданами также могут быть признаны лица, родившиеся на территории Российской Федерации (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 года.

Приобрести гражданство смогут и военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ и располагавшихся на территориях других государств.

Согласно законопроекту, наличие у этих лиц иностранного гражданства не является основанием для отказа в признании их гражданами России.

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