CentralAsia (UZ) - Алишер Султанов освобожден от должности министра энергетики Узбекистана по состоянию здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал «Нигох», близкий к администрации президента.

Султанов был назначен на должность министра энергетики в феврале 2019 года.

Алишер Султанов 1967 года рождения. Он окончил военно-инженерный институт имени А. Ф. Можайского в 1989 году.

С 1996 по 1998 годах работал главным специалистом по контролю подготовки и приема приборов и оборудования на заводе «Узнефтепереработка».

В 1998 году он стал главным специалистом дирекции по выполнению контрактов объединения внешнеэкономических связей «Узвнешнефтегаз».

В 1998—1999 годах занимал должность главного специалиста группы по контролю за проведением проверки и закупки приборов и оборудования, приему проектных документов управления строительства Шуртанского газохимического комплекса, в 1999—2002 годах — начальника Управления строительства Шуртанского ГХК компании «Узбекнефтегаз».

С 2002 по 2013 года он возглавлял унитарное дочернее предприятие «Шуртанский газохимический комплекс» (2002−2013). В 2013—2015 годах работал начальником Главного управления прогнозирования, ресурсов и инвестиционных программ «Узбекнефтегаза» — первым заместителем председателя правления, в 2015—2018 годах стал председателем правления «Узбекнефтегаза».