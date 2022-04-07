В Ашхабаде cпрыгнув с 12 этажа, покончил с собой ученик десятого класса

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде покончил с собой подросток по имени Гурбан, учившийся в десятом классе школы №37. Как сообщают источники turkmen.news, мальчик cпрыгнул с 12 этажа.

Школа №37 с углубленным изучением иностранных языков расположена на улице Айтакова в Копетдагском этрапе, напротив торгового центра «Багтыярлык». Днем 6 апреля десятиклассник зашел в подъезд дома рядом со школой. В этом доме есть консъерж, но он дежурит в отдельном помещении, а не в подъездах. Мальчик вышел на общий балкон 12 этажа и какое-то время там сидел и плакал, а затем прыгнул вниз. Школьник упал во двор и погиб. На место прибыли сотрудники полиции (отделение расположено как раз рядом с этой многоэтажкой). Также приехала скорая помощь, но помочь подростку уже было невозможно. Коммунальные службы оперативно отмыли кровь. Сейчас об инциденте напоминает только расколовшаяся плитка на месте падения.

У Гурбана был брат, он учится в девятом классе той же школы.

По информации источников, отец мальчика в ходе разбирательств сообщил учителям, что перед суицидом они поссорились. Якобы отец сказал десятикласснику, что если он отказывается читать намаз, то ему нет смысла жить. Мужчина считает, что именно это спровоцировало самоубийство. Но в окружении семьи есть люди, которые высказывают иную версию. По их словам, мальчик просто сильно тосковал по недавно умершему деду.

Это как минимум второй суицид школьников в Ашхабаде с начала года. Недавно с 11 этажа спрыгнул ученик седьмого класса школы №7 по имени Эзиз. Причиной самоубийства называют травлю со стороны одноклассников.