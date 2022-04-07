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В аэропорту Москвы задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве двух женщин в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  В аэропорту «Домодедово» был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве двух женщин, сообщили в УВД Сурхандарьинской области.

Сообщается, что 6 апреля в Шурчинском района Сурхандарьинской области были обнаружены тела гражданки 1965 г.р. и ее дочери 1992 г.р. Женщинам были нанесены ножевые ранения в область шеи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело (Умышленное убийство двух или более лиц с особой жестокостью).

Подозреваемым в совершении убийства был объявлен житель Сарыасийского района 1984 г.р. Мужчина был объявлен в местный и международный розыск.

В результате розыскных мероприятий, проведенных УУР МВД Узбекистана и УУР МВД Таджикистана, выяснилось, что подозреваемый бежал из Сурхандарьинской области в Таджикистан, а затем в Россию.

В настоящее время принимаются меры по возвращению подозреваемого в Узбекистан.

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