В Канаде намерены запретить покупку жилья иностранцами

CentralAsia (CA) - Власти Канады планируют ввести запрет на покупку жилья для большинства иностранных граждан на два года, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, мера направлена на охлаждение растущего рынка недвижимости и стимулирование строительства.

Из-за роста инфляции цены на жилье в Канаде выросли более чем на 50% за последние два года. В феврале на рынке был зафиксирован рекордный месячный рост, поскольку покупатели стремились заключить сделки до повышения ставок Банком Канады, в результате чего средняя цена дома достигла $693 тыс., следует из публикации.

Запрет на покупку жилья не будет распространяться на студентов, иностранных сотрудников местных компаний или иностранных граждан, которые постоянно проживают в Канаде. Еще одной мерой поддержки рынка недвижимости станут несколько миллиардов долларов, которые планируется выделить на строительство доступного жилья, поясняет издание.

Спецоперация на Украине, девальвация рубля и нестабильная политическая ситуация подтолкнули многих россиян к переезду в другие страны. Аналитики сообщили, что чаще всего российские граждане приобретают жилье в Турции, ОАЭ и Грузии.