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В Узбекистане двое мужчин до паралича избили ослов на глазах у ребенка (видео)

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях распространилось видео, на котором двое мужчин бьют палками ослов по шее в присутствии несовершеннолетнего ребенка. В обществе защиты животных «Mehr va Oqibat» прокомментировали этот случай.

«Mehr va Oqibat просит Министерство внутренних дел Узбекистана найти участников ролика и наказать по закону», — написали в организации.

По данным пресс-службы Кашкадарьинского областного суда, избиение животных произошло в августе прошлого года в махалле «Лангар» села Тулакурган Чиракчинского района Кашкадарьинской области.

Отмечается, что на видео ослов избивают отец и его несовершеннолетний сын.

В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении по пункту 2 статьи 111 КоАО. Он получил наказание в виде административного ареста на 12 суток.

Кроме того, правонарушителю был назначен штраф в размере 1 БРВ (270 000 сумов или 23 доллара) по статье 47 КоАО за «невыполнение обязанностей родителя по воспитанию детей».

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