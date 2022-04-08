ЕП обсуждает легализацию регистрации KYC для поставщиков услуг криптокошельков

CentralAsia (MNG) - 31 марта Европарламент проголосовал за предложения, требующие от крипто-компаний собирать информацию KYC о частных криптокошельках перед совершением транзакций. Криптовалютный рынок в ответ упал, но с тех пор восстановился.

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Регулирование в криптовалютном секторе продолжает ужесточаться...

Европейский парламент (ЕП) обсудил легализацию регистрации KYC для поставщиков услуг криптовалютных кошельков. Сделка привела к временному обвалу криптовалют, но в тот же день была восстановлена.

Индекс страха и жадности стабилизировался на нейтральном уровне, колеблясь в районе 50 в течение недели, что свидетельствует о достаточно сбалансированных настроениях на рынке. Это означает, что инвесторы не боятся вкладывать средства в криптовалюты, но также не хотят попасть в ценовой пузырь из-за новостей и скачка цен в то время.

Средний реальный объем торгов биткойнами за 7 дней * в настоящее время составляет 4,3 миллиарда долларов после небольшого снижения по сравнению с прошлой неделей, поскольку биткойн торговался в узком диапазоне, изо всех сил пытаясь пробиться выше 46 000.

BTC упал на 2%, а ETH и BNB выросли на 4% и 5% соответственно (следующий слайд).

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