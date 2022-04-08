Монгольская молодежь протестует: «Мы хотим жить в своей стране»

CentralAsia (MNG) - Отчаявшись от всех проблем, стоящих перед обществом, молодые люди вышли на центральную площадь 7 апреля 2022 года и в 10:00, чтобы защитить свое будущее. Протесты продолжались до поздней ночи.

Молодые люди из всех районов города свободно выражают свои взгляды и присоединяются к мирной демонстрации.

Проходившая по площади молодежь кричала: «Мы хотим мира, работы, здоровой окружающей среды и здоровой жизни в нашей стране!» и «Мы хотим жить в своей стране!».

При этом даже водители, участвовавшие в дорожном движении, выразили свою поддержку, подав звуковой сигнал.

Молодежь Монголии ведет мирную акцию протеста. Главный девиз – «Делай свою работу!». Этот девиз предназачен для правительства, парламента и президенту. Этот девиз предназначен для правительства, парламента и президента. Молодежь требует от них надлежащего выполнения своей работы.

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