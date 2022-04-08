Монголия: педагоги пытаются отменить тесты на девственность

CentralAsia (MNG) - Они могут быть официально запрещены, но особенно в сельских районах Монголии они все еще распространены: тесты на девственность для девочек-подростков. Deutsche Welle присоединилась к группе, выступающей за замену устаревшей практики половым воспитанием.

В прошлом Монголия была далеко не одинока. В своем «глобальном призыве повсеместно искоренить насилие в отношении женщин и девочек» Всемирная организация здравоохранения, Организация Объединенных Наций по делам женщин и Комиссия Организации Объединенных Наций по правам человека отметили, что тесты являются «давней традицией, документально подтвержденной как минимум в 20 странах, охватывающих каждую региона мира».

В их заявлении экзамены были названы «ненужной с медицинской точки зрения и часто болезненной, унизительной и травмирующей практикой, [которая] должна быть прекращена».

Опрос подтвердил то, что монгольские девушки уже знали: в школах по-прежнему проводят тесты на девственность. Семьдесят два процента заявили, что не давали согласия на экзамены. Две трети респондентов выступали против этой практики ни при каких обстоятельствах.

В группу Young Voices, выступающую за прекращение этой практики, входят 250 девочек из 28 средних школ и университетов Монголии. В прошлом году 6-летняя организация запустила программу под названием «Школа — это не больница» в сотрудничестве с профессиональными организациями.

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