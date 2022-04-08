Монголия воздержалась при голосовании по приостановке членства России в Совете ООН по правам человека

CentralAsia (MNG) - Генассамблея ООН в четверг приняла резолюцию, призывающую отстранить Россию от членства в Совете по правам человека.

Резолюция получила большинство в две трети голосов, за вычетом воздержавшихся, в Ассамблее, состоящей из 193 членов, при этом 93 страны проголосовали за и 24 против.

Пятьдесят восемь воздержались от процесса.

Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Центральная Африканская Республика, Китай, Демократическая Республика Конго, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам и Зимбабве были среди тех, кто проголосовал против.

Среди воздержавшихся были Индия, Бразилия, Южная Африка, Мексика, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Катар, Кувейт, Ирак, Пакистан, Сингапур, Таиланд, Малайзия, Монголия, Индонезия и Камбоджа.

Вместе с тем издание Foreign Policy сообщило, что Россия будет воспринимать «недружественным шагом» решение стран проголосовать за ее исключение из СПЧ ООН или воздержаться. Соответствующее письмо (копия находится в распоряжении Foreign Policy) было разослано странам Африки, Азии, Латинской Асмерики и Карибского бассейна. «Позиция каждой страны будет учитываться как в развитии двусторонних отношений, так и в работе по важным для нее вопросам в рамках ООН», — говорится в письме российской стороны.

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