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Монголия снизит крепость алкоголя в напитках

CentralAsia (MNG) -  Вредное употребление алкоголя является серьезной проблемой общественного здравоохранения в Монголии. Несмотря на то, что были введены некоторые меры по сокращению вредного потребления алкоголя, включая налогообложение, маркировку, регулирование вождения в нетрезвом виде и обучение в университетах, еще есть возможности для улучшения.

Количество алкоголя, потребляемого в Монголии, превышает стандарты безопасного потребления, установленные Всемирной организацией здравоохранения: 55 литров на человека старше 21 года в Монголии каждый год.

Законный возраст употребления алкоголя в Монголии — 19 лет. Тем не менее, почти половина всех 16-летних хотя бы раз употребляли алкоголь. Поэтому президент Монголии У.Хурэлсух во вторник издал указ о снижении потребления алкоголя и о снижении крепость алкоголя.

Указ запрещает употребление крепкого этилового спирта на приемах, официальных торжествах и церемониях, устраиваемых государственными организациями. Кроме того, правительство должно ввести налоги на спиртные напитки в зависимости от крепости. Кроме того, крепость алкоголя в спиртных напитках будет уменьшаться на 10 процентов каждый год.

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