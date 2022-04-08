Главы МИД Китая и Монголии провели телефонные переговоры

CentralAsia (MNG) - Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И в четверг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх.

Ван И сказал, что недавно премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай совершил специальную поездку в Китай для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, и что во время их соответствующих встреч с Оюун-Эрдэнэ, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Кэцяном достигли с ним важного консенсуса, придав новый импульс развитию двусторонних отношений.

Он добавил, что чем более неспокойной будет международная обстановка, тем больше Китаю и Монголии как близким соседям следует укреплять связи, укреплять взаимное доверие и углублять сотрудничество.

Вторя словам Ван И, Батцэцэг заявила, что монгольская сторона готова работать с Китаем для реализации важного консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, поддерживать тесные обмены на разных уровнях и укреплять общение и сотрудничество в различных областях.

Она сказала, что монгольская сторона надеется в полной мере использовать «зеленые коридоры» Монголии и Китая для дальнейшего повышения пропускной способности порта и отгрузки, а также для эффективного преодоления с негативным воздействием, вызванным распространением украинского кризиса и пандемией COVID-19.

Ван сказал, что как хорошие соседи и друзья, Китай и Монголия всегда держались вместе, несмотря ни на что, и вместе преодолевали трудности, и что Китай готов укреплять сотрудничество с Монголией в восстановлении и ускорении экономического и социального развития Монголии.

По его словам, недавно были вновь открыты «зеленые коридоры» между Китаем и Монголией, и был достигнут положительный прогресс в железнодорожных перевозках, автомобильных грузоперевозках, таможенном оформлении и торговле энергоресурсами и полезными ископаемыми.

Ван заявил, что Китай готов сотрудничать с Монголией, чтобы ускорить строительство экономического коридора Китай-Россия-Монголия и содействовать соединению железнодорожных линий между Китаем и Монголией.

Он добавил, что Китай продолжит поставлять Монголии противоэпидемические материалы и оборудование, поддерживать усилия страны по профилактике и борьбе с эпидемиями и обеспечивать бесперебойную работу пограничных портов.

Стороны договорились продолжать твердо поддерживать друг друга в защите суверенитета, безопасности и интересов развития, избегать внешнего вмешательства и способствовать здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений.

Батцэцэг сказала, что Монголия уважает основные интересы Китая и, как всегда, будет решать религиозные вопросы самостоятельно.

Стороны также обменялись мнениями по многосторонним вопросам. Батцэцэг высоко оценила чувство ответственности Китая как крупной страны в борьбе с COVID-19 и украинским кризисом и высоко оценил приверженность Китая содействию мирным переговорам, урегулированию разногласий и оказанию гуманитарной помощи.

Ван подчеркнул, что побочные эффекты украинского кризиса влияют на нормальную экономическую и социальную жизнь всех стран, и азиатские страны должны укреплять связь и координацию, чтобы совместно защищать региональный мир, стабильность и развитие.

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