Нам есть чему поучиться на монгольском опыте, — советник президента Эстонии

Ханнес Асток

CentralAsia (MNG) - Интервью с Ханнесом Астоком, советником президента Эстонии и исполнительным директором Эстонской академии электронного правительства.

- Как Эстония, известная во всем мире как E-Estonia, развивалась и получила признание за свое электронное правительство? В чем секрет успешного перехода правительства Эстонии на электронный переход?

- Политика цифрового перехода Эстонии началась 25 лет назад. После распада Советского Союза в 1991 году Эстония стала независимым государством. В то время у правительства не было никакой информации, например, о населении или регистрации частной собственности. Поэтому было принято решение провести перепись еще раз. В начале 1990-х годов все министры правительства были молодыми людьми с большой энергией. Например, тогдашнему премьер-министру было 33 года. Поэтому правительство сделало решительный шаг по дальнейшей цифровизации госуслуг и разработало специальную программу.

Основная цель программы — обновить и оцифровать единую базу данных, а также исключить необходимость для граждан запрашивать информацию в бумажной форме, такую ​​как свидетельства о рождении, справки об адресе проживания и удостоверения личности, а также полностью отделить граждан от поиск документов. В результате сегодня граждане имеют доступ ко всем госуслугам с настольных компьютеров. Двадцать пять лет назад не было концепции перехода к цифровым технологиям и электронного правительства, но вера правительства в то, что электронное правительство наберет обороты в будущем, привела к сегодняшним результатам.

- Вы посетили Монголию три года назад и запустили систему e-Mongolia. Какова была ситуация в Монголии в то время?

-Для развития электронного правительства очень важны три фактора: политика, стратегия, инфраструктура, технологии и обучение граждан электронному правительству. Когда я впервые посетил страну три года назад, я заметил, что правительство Монголии поддерживает электронное правительство и переход к цифровым технологиям. Наша Академия электронного правительства проводит тренинги и семинары по всему миру. Как человек, много лет проработавший в этой сфере, я понимаю, что в любой стране сложно осуществить электронный переход без государственной поддержки. А на этим правительство Монголии взяло на себя ведущую роль в переходе к электронному переходу. Кроме того, правительство Монголии умело использовало ситуацию с пандемией для электронного перехода. Во время комендантского часа граждане могли пользоваться государственными услугами со своих мобильных телефонов. Сегодня любой, у кого есть мобильный телефон или интернет в Монголии, может использовать систему e-Mongolia.

-E-Mongolia разрабатывает систему более года, и сегодня это одно из наиболее часто используемых приложений монголами. Каким вы видите процесс электронного перехода в Монголии?

-Разработка системы E-Mongolia началась в декабре 2019 года под руководством Б.Болор-Эрдэнэ, госсекретаря Министерства электронного развития и связи.

На сегодняшний день в систему e-Mongolia внедрено 640 сервисов более 60 государственных организаций. Монголия быстро оцифровывает свои государственные услуги. - Эстонская академия электронного правительства подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством электронного развития и коммуникаций Монголии. Что будут делать обе стороны?

-Мы планируем сотрудничать в организации обменных программ в сфере цифрового образования, кибербезопасности и повышения квалификации государственных служащих. Кстати, мы очень довольны сотрудничеством с Монголией. Мы не только обучаем монголов переходу на электронное правительство, но и Эстонии есть чему поучиться на монгольском опыте. В нашей стране госуслуги доступны только с стационарных компьютеров. А в Монголии, помимо настольных компьютеров, доступ к государственным услугам с мобильных телефонов является хорошим международным стандартом. Несколько месяцев назад в Эстонии я привел Монголию в качестве примера ведущей страны в сфере мобильных услуг.

-Эстонская академия электронного правительства проводит тренинги и семинары во многих странах мира. Позже он дал советы и рекомендации по электронному переходу в Украине. Украина поставила перед собой цель 100-процентной цифровизации государственных услуг к 2024 году. Однако сегодня в стране действует чрезвычайное положение.

-Украина продолжает творить чудеса даже во время войны. Около 3 миллионов человек покинули Украину с начала войны 24 февраля. По оценкам, семь миллионов человек мигрировали внутри страны. Это означает, что эти люди не проживают по месту регистрации. Такие города, как Харьков и Мариуполь, подверглись бомбардировкам, а их здания рухнули. Во время войны правительственные учреждения не могли работать. В то же время, когда гражданам нужны госуслуги, правительство Украины предоставляет их в электронном виде. В Украине, как и в Монголии, доступ к госуслугам через мобильные телефоны сегодня является большим подспорьем для беженцев.

Эстонский опыт очень интересен на международном уровне. Сегодня наша академия проводит тренинги и семинары на Западных Балканах, включая Албанию, Косово, Черногорию и Сербию. Мы также работаем со странами Тихоокеанского региона, такими как Самоа, Тонга и Барбадос.

- Эстония лидирует в Европейском Союзе в области электронного развития. Несмотря на 25-летний опыт работы в этой области, вероятны улучшения и обновления в области электронного правительства и перехода. Не поделишься?

- Это может показаться смешным, но мы сосредоточимся на том, чтобы сделать электронное правительство проще. В настоящее время в Эстонии доступ к госуслугам только с настольного компьютера является проблемой для некоторых граждан. Мы будем работать, как Монголия, чтобы решить эту проблему в будущем. Мы также изучаем использование искусственного интеллекта в электронных переходах.

источник: Gogo.mn

перевод с монгольского: Татар С.Майдар

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