Цифровизация — ключевой фактор снижения коррупции и бюрократии, — мэр Улан-Батора

район Хан-Уул Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Д.Сумъяабазар и губернаторы районов работали в главном управлении государственной регистрации Монголии (ГУГР).

Общая численность населения города Улан-Батор достигла 1,8 миллиона человек, включая временных жителей. Численность населения, обслуживаемого районным регистрационным бюро, в 4-5 раз выше, чем в одной области. Поэтому возникает острая необходимость цифровизации услуг органа государственной регистрации.

Регистрационные органы предоставили 2,15 миллиона услуг в цифровом виде, что сэкономило гражданам 30 миллиардов тугриков ($ 10 млн).

Губернатор отметил, что Улан-Батор достиг уровня мегаполиса по численности населения, подчеркнув при этом необходимость укрепления слаженности государственных организаций. «Цифровизация — ключевой фактор снижения коррупции и бюрократии. Регистрация и налоги всегда должны быть связаны», — добавил он.

Председатель ГУГР Д. Дэлгэрсайхан сказал: «ГУГР распространяет, хранит и обрабатывает крупнейшую базу данных в Монголии. Работают 42 системы, содержащие архив, сущность, гражданство и свойства. В настоящее время ГУГР предоставляет 70 типов запросов, связанных с регистрацией, из которых 50 услуг доступны в системе E-Mongolia. Кроме того, планируется обеспечить граждан электронной подписью, а также открыть возможность получения гражданами необходимой информации с помощью отпечатков пальцев и QR-кодов».

Отмечалось, что в этом году был введен новый тип киоска госуслуг, который был экспериментально опробован в Чингэлтейском районе и двух областях. Внедрение нового киоска государственных услуг имеет важное значение, так как позволяет гражданам получать 18 видов справок, включая государственную регистрацию актов гражданского состояния, государственную регистрацию юридических лиц и государственную регистрацию имущества.

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