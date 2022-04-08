В Ташкенте в онлайн режиме прошли межмидовские консультации по деятельности ШОС

CentralAsia (UZ) - Накануне, 7 апреля, под председательством узбекской стороны состоялся очередной раунд консультаций «О взаимодействии информационных служб министерств иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в процессе информационного сопровождения деятельности ШОС» в режиме видеоконференцсвязи.

В рамках встречи представители государств-членов ШОС рассмотрели вопросы медийного обеспечения проводимых в рамках председательства Узбекистана мероприятий. Внимание участников консультаций обращено на веб-сайт www.sco-summit2022.uz, посвященный председательству нашей страны в ШОС.

Подчеркнута важность широкого освещения в СМИ предстоящих заседаний Совета министров иностранных дел, Совета глав правительств и Совета глав государств ШОС. Обсужден порядок аккредитации представителей СМИ, принимающих участие в мероприятиях ШОС.

Состоялся обмен мнениями касательно возможностей для углубления взаимодействия в информационной сфере, в том числе посредством организации взаимных пресс-туров, стажировок, совместных «круглых столов» и конференций, отметили в МИДе.

Делегации приветствовали предпринимаемые узбекской стороной активные усилия в рамках председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Государства-члены выразили готовность к совместной работе по реализации приоритетов и инициатив Узбекистана во имя дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества, повышения международной роли и авторитета ШОС.