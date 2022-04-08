Лукашенко: спецслужбы освободили белорусских дальнобойщиков на Украине

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Беларусь провела специальную операцию по освобождению граждан страны в Украине, об этом заявил президент Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности Беларуси, передает БелТА.

«Дошло до, того что эти негодяи начали захватывать наших людей прежде всего, водителей автомобилей, которые в то время попали туда», - сказал глава государства.

По словам президента, было захвачено также до сотни водителей. Кроме того, также были арестованы около1,5 тыс. белорусских вагонов.

Глава государства отметил, что предупреждал украинскую сторону об ответных шагах Беларуси.

«Я предупреждал украинцев, что мы будем вынуждены провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили», - подчеркнул он.

«Я не вникаю в детали, на то ж и специальная операция, но, Иван Станиславович (Тертель), надо всех ребят, которые провели эту спецоперацию, представить к государственным наградам»,- сказал глава государства, обращаясь к председателю КГБ Ивану Тертелю.

«Блестяще провели. И если у нас еще где-то там два-три человека остались, надо жестко поставить условия - пусть Макей (глава МИД Владимир Макей) разговаривает с этим послом Украины, если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому», - заявил Лукашенко.

По его словам, украинская сторона сама может пострадать от ситуации, сложившейся с белорусскими дальнобойщиками.

«Они очень многим рискуют. Ведь и здесь немало во главе с послом украинцев, мы же к ним относимся по закону, по-человечески. Но это уже не та ситуация. Поэтому: вели себя скверно, мы вынуждены были реагировать», - сказал глава государства.

Лукашенко также заявил, что на переговорах о мирном урегулировании в Украине должна прозвучать и позиция Беларуси.

«Я хочу просто впервые вам обозначить на сегодняшний день нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел и поручено МИД ее реализовать. Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси», - сказал он.