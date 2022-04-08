экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава турецкого МИД предложил сценарии переговоров России и Украины в Турции
Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу

CentralAsia (CA) -  Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу предложил проводить переговоры Украины с Россией в Турции. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи НАТО в Брюсселе, передает CNN Turk.

Он предложил главе украинского МИД Дмитрию Кулебе продолжать проводить переговоры между делегациями России и Украины в Турции. Чавушоглу даже назвал 2 возможных сценария встречи. Согласно первому варианту, сначала должны встретиться министры иностранных дел, а затем лидеры государств. Вторая опция предполагает совместную встречу глав МИД и президентов.

«Мы выступаем за то, чтобы эти встречи прошли в Турции. Обе стороны в принципе поддерживают идею проведения переговоров в нашей стране», - сказал турецкий министр и выразил надежду на то, что страны не забудут усилия Турции после окончания военных действий.

Чавушоглу снова отметил приверженность территориальной целостности Украины и идее прекращения огня.

Глава турецкой дипломатии далее привлек внимание к ситуации в Мариуполе.

Он отметил, что Анкара продолжает переговоры с властями России и Украины по вопросу организации эвакуации из этого города морским путем.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Канаде намерены запретить покупку жилья иностранцами
  • Видя невидимое: нарушение мониторинга подземных вод в Монголии
  • Владимира Жириновского похоронят 8 апреля на Новодевичьем кладбище


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com