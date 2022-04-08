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Узбекистан проведет переговоры о сотрудничестве с брендами H&M и C&A

CentralAsia (UZ) -  В апреле делегация Узбекистана отправится в Германию, Испанию, Корею, Китай и Бангладеш для проведения переговоров с крупными брендами, как H&M, C&A, Falke. Об этом сообщила пресс-секретарь ассоциации «Узтукимачилик» Шахзода Кучкарова на брифинге в АИМК.

Речь идет о возможности производить одежду для мировых брендов на территории Узбекистана.

По словам Кучкаровой, было ратифицировано 27 международных конвенций по доступу на рынок Евросоюза. Это обеспечило систему преференций GSP+ для беспошлинного доступа к узбекской текстильной продукции.

В 2020-2021 годах на рынки Европы была экспортирована продукция на сумму $101 млн по 114 товарным кодам. В первом квартале 2021-2022 годов, с открытием системы преференций GSP+, объем экспорта по 210 кодам увеличился на 184%.

Пресс-секретарь «Узтукимачилик» подчеркнула, что за последние 5 лет объем экспорта текстильной продукции резко увеличился. В 2018 году экспорт составил $1 млрд, в 2021 году — $3,05 млрд. В текущем году планируется экспорт текстильной продукции на $4,3 млрд.

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