За сутки в Казахстане выявили 20 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки, 7 апреля, в Казахстане зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Межведомственная комиссия РК по нераспространению COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 265 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В то же время в Казахстане 40 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки.

Всего с начала пандемии в стране 1 290 404 человека выздоровели от COVID-19.

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Коронавирус в Казахстане

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