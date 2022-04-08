В Ашхабаде прошел велопробег в честь Всемирного дня здоровья

CentralAsia (TM) - В честь Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, в столице Туркменистана провели велопробег и массовое восхождение по Тропе здоровья.

По информации «Хроники Туркменистана», к участию в велопробеге в добровольно-принудительном порядке привлекли студентов и работников бюджетных и государственных организаций.

Мероприятие стартовало рано утром на юго-западной окраине Ашхабада, недалеко от начала Тропы здоровья. Чтобы успеть к началу многие участники должны были встать в 3 часа ночи. Отметим, что этот день не является выходным – и после пробега участники должны вернуться на свои рабочие места или на учебу.

Власти Ашхабада на неделю перекрыли главные дороги города для движения частного транспорта с 8 до 18 часов.