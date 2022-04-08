экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ашхабаде прошел велопробег в честь Всемирного дня здоровья

CentralAsia (TM) -  В честь Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, в столице Туркменистана провели велопробег и массовое восхождение по Тропе здоровья.

По информации «Хроники Туркменистана», к участию в велопробеге в добровольно-принудительном порядке привлекли студентов и работников бюджетных и государственных организаций.

Мероприятие стартовало рано утром на юго-западной окраине Ашхабада, недалеко от начала Тропы здоровья. Чтобы успеть к началу многие участники должны были встать в 3 часа ночи. Отметим, что этот день не является выходным – и после пробега участники должны вернуться на свои рабочие места или на учебу.

Власти Ашхабада на неделю перекрыли главные дороги города для движения частного транспорта с 8 до 18 часов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Цифровизация — ключевой фактор снижения коррупции и бюрократии, — мэр Улан-Батора
  • Steppe Gold отливает первое золото и наращивает производство в Монголии
  • Сотни мусульман впервые совершили намаз на Таймс-сквер в Нью-Йорке (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com