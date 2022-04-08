В Ашхабаде прошел велопробег в честь Всемирного дня здоровья
- Туркменистан, общество
- 10:01, 08 апреля 2022
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CentralAsia (TM) - В честь Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, в столице Туркменистана провели велопробег и массовое восхождение по Тропе здоровья.
По информации «Хроники Туркменистана», к участию в велопробеге в добровольно-принудительном порядке привлекли студентов и работников бюджетных и государственных организаций.
Мероприятие стартовало рано утром на юго-западной окраине Ашхабада, недалеко от начала Тропы здоровья. Чтобы успеть к началу многие участники должны были встать в 3 часа ночи. Отметим, что этот день не является выходным – и после пробега участники должны вернуться на свои рабочие места или на учебу.
Власти Ашхабада на неделю перекрыли главные дороги города для движения частного транспорта с 8 до 18 часов.
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