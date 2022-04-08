Несмотря на санкции против России, сделка о строительство АЭС в Узбекистане остается на повестке - СМИ

Мирзиеев и Путин нажали символическую кнопку строительства АЭС в Джизаке

CentralAsia (UZ) - Мир был другим, когда четыре года назад Узбекистан объявил о планах строительства атомной электростанции (АЭС) в стране, сообщает Eurasianet.org.

Российский президент Владимир Путин еще не был всемирным изгоем, и его узбекский коллега Шавкат Мризиеев принимал его в Ташкенте как почетного гостя.

19 октября 2018 года Мирзиеев и Путин нажали символическую кнопку строительства АЭС в Джизаке. Атомная электростанция стоимостью 11 миллиардов долларов должна была быть построена российской государственной компанией «Росатом» на кредиты Москвы.

Ташкент подчеркивал экологические преимущества электростанции, которая уменьшит зависимость производства электроэнергии от ископаемого топлива — угля и природного газа.

Кроме того, была надежда, что произведенная на АЭС электроэнергия поможет Ташкенту в решении экономических проблем, так как газ, используемый сейчас для выработки электричества, можно будет пустить на производство более прибыльной продукции.

Но после вторжения России в Украину встал вопрос о будущем проекта. В статье признается, что «Росатом» был логичным партнером Ташкента в 2017 году, но ожидается, что сотрудничество с «Росатомом» будет затруднено из-за санкций, введенных Россией в ответ на агрессию.

«Росатом» активно продвигает планы строительства атомной электростанции в Узбекистане.

«Сейчас детали этого проекта обсуждаются, мы все прекрасно понимаем, что сооружение АЭС — это стратегический проект двустороннего сотрудничества, который отвечает интересам наших стран», — сказал 4 апреля высокопоставленный представитель «Росатома» Вадим Титов, которого цитирует сайт Podrobno.uz.

Однако, поскольку все будущие последствия санкций еще не вполне ясны, такая уверенность может быть преждевременной. Это ставит под угрозу планы «Росатома» по строительству АЭС в Узбекистане.

Директор Международной инициативы в области безопасности Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Ричард Нефью сказал Eurasianet.org: «Совершенно точно, что проекты, еще не завершенные или находящиеся в стадии проектирования, чрезвычайно уязвимы для санкционных проблем и вмешательства, даже если сам “Росатом” сейчас не подпадает под такие санкции. Любые санкции в области финансовых транзакций, передачи технологий и т.п. будут мешать работе по запуску и завершению таких проектов».

По мнению автора статьи Eurasianet.org, как продолжение проекта, так и его отмена станут для Ташкента головной болью. Помимо того, что отмена проекта несомненно вызовет враждебную реакцию воинственной России, поиски нового партнера для строительства электростанции, которая, как говорил в 2018 году Мирзиеев, должна была быть готова в течение десятилетия, займет некоторое время.