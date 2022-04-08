Германия выделит €2 млрд для размещения украинских беженцев в стране

CentralAsia (CA) - Правительство Германии направит региональным властям €2 млрд на покрытие расходов по размещению и интеграции украинских беженцев. Об этом сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает Reuters.

По данным федеральной полиции Германии, в стране уже зарегистрированы около 316 тыс. беженцев из Украины, причем около 60 тыс. из них живут в Берлине.

В то же время власти Канады хотят предложить Украине 1 млрд канадских долларов (около $800 млн) через Международный валютный фонд, а также еще 500 млн канадских долларов (около $400 млн) в качестве военной помощи, отмечает агентство.

Всего Канада выделила Украине уже более 1,2 млрд канадских долларов (около $950 млн) в виде прямых взносов и до 1,6 млрд канадских долларов ($1,2 млрд) в качестве кредитной поддержки. «Эта [финансовая] поддержка помогла отреагировать на гуманитарный кризис и обеспечить, чтобы украинское правительство могло продолжать предоставлять жизненно необходимые услуги [своим гражданам]», — говорится в сообщении правительства Канады (цитата по Reuters).

2 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Минобороны США выделит Украине военную помощь в размере $300 млн. В этот пакет помощи войдут как ракетные системы с лазерным наведением, тактические беспилотники Switchblade, беспилотники Puma, так и коммерческие услуги по получению спутниковых снимков, медикаменты, полевое оборудование и запчасти.

Позднее президент США Джо Байден поручил выделить Киеву $100 млн на военную помощь, в частности на «оборонные средства и услуги, обучение и тренировки».

Всего с начала российских военных действий в Украине США выделили Киеву более $1,7 млрд военной помощи.