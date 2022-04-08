Верховный суд Пакистана отменил решение о роспуске парламента

CentralAsia (CA) - Верховный суд Пакистана признал противоречащим конституции решение о роспуске Национального собрания. Суд также не поддержал отмену голосования по вотуму недоверия премьер-министру страны Имрану Хану, сообщает иранский телеканал Geo.

Президент Пакистана Ариф Алви 3 апреля распустил парламент и отправил в отставку правительство. Он пошел на эти меры по предложению премьера, на уходе которого настаивает оппозиция.

Верховный суд постановил, что совет Имрана Хана о роспуске парламента «противоречил конституции и не имел юридической силы». Суд подчеркнул, что Национальное собрание продолжит работу, а также поручил созвать заседание по вотуму недоверия премьеру на завтра, 9 апреля.

Оппозиционные партии обвинили правительство Имрана Хана в неконтролируемой инфляции. Премьер утверждает, что в реализации планов по его смещению оппозиции помогали США. Он дал понять, что даже если парламент проголосует за его отставку, он может не подчиниться этому решению.