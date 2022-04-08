В Узбекистане отменят требование 32 видов документов у населения и предпринимателей

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане отменят требование 32 видов документов у населения и предпринимателей. Власти намерены сократить бюрократию и упростить получение государственных услуг.

Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания с участием президента Шавката Мирзиеева.

Как отмечается, 1 июля текущего года требование об утверждении электронной подписи для 38 видов госуслуг будет отменено и будет осуществляться с помощью мобильного телефона. Требования к получению 6 видов лицензий также будут отменены.

Кроме того, для населения и предпринимателей будет внедрена система электронного уведомления более чем по 8 услугам. Отменяется порядок требования с населения и предпринимателей 32 видов документов и справок коммунальных организаций. Дети из малообеспеченных семей будут освобождены от уплаты платежа для участия во вступительных экзаменах в вузы.

В целом к концу следующего года количество услуг, оказываемых через центры госуслуг, увеличится с нынешних 172 до 300, а оказываемых через мобильное приложение – с 60 до 250.

Также в ходе совещания были даны поручения по строительству центров государственных услуг в регионах.