Таджикистан импортирует 435 тыс. тонн сжиженного газа в этом году

CentralAsia (TJ) - Около 435 тыс. тонн сжиженного газа планирует импортировать Таджикистан в текущем году. Согласно прогнозам министерства экономического развития и торговли страны, сумма импорта сжиженного газа прогнозируется в размере $183,6 млн.

Ранее министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума, сообщил, что республика намерена расширить список импортеров сжиженного газа.

По его словам, сейчас основные поставщики топлива для Таджикистана – это Россия и Казахстан.

Министр сообщил о росте объемов импорта сжиженного газа из Туркменистана, отметив, что страны заключили соглашение, по которому Таджикистан сможет получать неограниченный объем указанных ресурсов. В 2021 году республика уже получила 5 тыс. тонн туркменского сжиженного газа.

Всего в прошлом году Таджикистан импортировал 410 тыс. тонн этого вида топлива, 360 тыс. тонн из которых ввезли из Казахстана. Остальной объем сжиженного газа поступил из России.

Этот вид топлива – один из самых востребованных для водителей Таджикистана. Сжиженным газом заправляют около 50-60% автомобилей.

По статистическим данным в прошлом году цены на сжиженный газ выросли в 1,7 раза. В среднем, цена сжиженного газа держалась в диапазоне 7,40-7,80 сомони за литр.

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