В Белоруссии утвердили перечень «недружественных стран». Список

Дворец Независимости

CentralAsia (CA) - В Белоруссии определили перечень «недружественных стран», в него вошли 39 государств. Такое постановление подписал премьер республики Роман Головченко, список опубликован на Национальном интернет-портале parvo.by.

К странам, которые совершают «недружественные действия в отношении белорусских юридических и физических лиц», отнесли:

27 государств ЕС,

США,

Великобританию,

Канаду,

Норвегию,

Исландию,

Швейцарию

Албанию,

Черногорию,

Северную Македонию,

Лихтенштейн,

Австралию,

Новую Зеландию.

Накануне, 7 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, приостанавливающий платежи резидентам из «недружественных стран».

«Документ направлен на защиту национальных субъектов хозяйствования от списания с их счетов средств по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих в отношении белорусских юридических или физических лиц недружественные действия», — говорилось в сообщении пресс-службы главы государства.

Согласно указу приостановлено исполнение документов, вынесенных в пользу таких резидентов, банки обязаны отказывать в приеме платежных требований, которые эти резиденты подают самостоятельно без акцепта плательщика.

Еще одна мера, введенная в отношении «недружественных государств», касается расчетов по госдолгу перед странами, которые ввели санкции против Белоруссии. Теперь Минфин республики имеет право проводить расчеты в национальной валюте, белорусских рублях, если недружественные страны вводят ограничения. В частности, замораживают реализуемые в Белоруссии инвестиционные проекты, временно прекращают их финансирование, лишают страну «возможности проведения расчетов по госдолгу в иностранной валюте».