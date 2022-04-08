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Премьер-министр Монголии встречается с протестующей молодежью. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  Отчаявшись от всех проблем, стоящих перед обществом, молодые люди вышли на центральную площадь 7 апреля 2022 года и в 10:00, чтобы защитить свое будущее. Протесты продолжаются до сих пор на главной площади столицы и направленная против роста инфляции, уровня цен на товары и в целом против неравенства в обществе.

Прямо сейчас премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встречается с протестующей молодежью.

Молодежь вручила требованию из 15 статьи премьер-министру.

Оюун-Эрдэнэ пообещал молодежи, что его Кабинет Министров вскоре решит эти проблемы.

Молодые люди задают вопросы и объясняют, почему молодые люди хотят жить в своей стране, почему им не повышают зарплату. И требует урезать ненужные расходы чиновников, продавать дорогие машины чиновникам ради общества. И строго наказывать коррумпированных чиновников.

Оюун-Эрдэнэ обещает, что будет работать над этими вопросами с протестующей молодежью.

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