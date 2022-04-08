В Узбекистане к концу недели ожидается +35 градусов и пыльные бури

- Узбекистан, погода
- 12:34, 08 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - В выходные в Узбекистане температура воздуха поднимется до +35 градусов, местами пройдут пыльные бури, сообщил Узгидромет.
По данным синоптиков, в ночь на субботу, 9 апреля, на территорию Узбекистана ожидается вынос плотной облачности из районов Туркменистана.
Температура воздуха составит +28…+30 градусов, что на 8-10 градусов выше нормы.
В воскресенье ожидается погода без осадков, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможен кратковременный дождь и гроза. Дневная температура воздуха повысится до +30…+35 градусов.
В выходные местами возможно усиление ветра до 17-22 м/с, с пыльным поземком.
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