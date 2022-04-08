В Узбекистане к концу недели ожидается +35 градусов и пыльные бури

CentralAsia (UZ) - В выходные в Узбекистане температура воздуха поднимется до +35 градусов, местами пройдут пыльные бури, сообщил Узгидромет.

По данным синоптиков, в ночь на субботу, 9 апреля, на территорию Узбекистана ожидается вынос плотной облачности из районов Туркменистана.

Температура воздуха составит +28…+30 градусов, что на 8-10 градусов выше нормы.

В воскресенье ожидается погода без осадков, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможен кратковременный дождь и гроза. Дневная температура воздуха повысится до +30…+35 градусов.

В выходные местами возможно усиление ветра до 17-22 м/с, с пыльным поземком.