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В Узбекистане к концу недели ожидается +35 градусов и пыльные бури

CentralAsia (UZ) -  В выходные в Узбекистане температура воздуха поднимется до +35 градусов, местами пройдут пыльные бури, сообщил Узгидромет.

По данным синоптиков, в ночь на субботу, 9 апреля, на территорию Узбекистана ожидается вынос плотной облачности из районов Туркменистана.

Температура воздуха составит +28…+30 градусов, что на 8-10 градусов выше нормы.

В воскресенье ожидается погода без осадков, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможен кратковременный дождь и гроза. Дневная температура воздуха повысится до +30…+35 градусов.

В выходные местами возможно усиление ветра до 17-22 м/с, с пыльным поземком.

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