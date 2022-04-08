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В Ташкенте за вымогательство задержаны директор рынка и его помощник

CentralAsia (UZ) -  Глава столичного рынка в Ташкенте требовал с продавцов платить ему дань в размере 660 тысяч сумов (около 60 долларов) за каждые 10 дней. Он и его сообщники были задержаны в ходе операции. Об этом сообщило Управление борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Узбекистана.

5 апреля в ГУВД Ташкента с заявлением обратился гражданин, занимающийся предпринимательством на территории Фархадского рынка, с просьбой принять меры в отношении руководства рынка.

Выяснилось, что директор рынка, несмотря на решение хокима города о запрете на взимание платы в торговых точках продаж, под угрозой изгнания с рынка продолжал требовать деньги.

Так, с сентября 2021 года за каждые 10 дней торговли продавцы через кассира отдавали 660 тыс. сумов. На момент подачи заявления с предпринимателя незаконно требовали выплатить 3,4 млн сумов (300 долларов) за последние 2 месяца.

Сотрудники отдела борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями ГУВД Ташкента и Ташкентского городского управления СГБ провели оперативное мероприятие, в ходе которого в своем служебном кабинете был задержан с поличным кассир Учтепинского филиала «Халк банка» по обслуживанию Фархадского рынка при получении от заявителя 3,4 млн сумов. При нем также были обнаружены инкассированные 8,3 млн сумов (700 долларов) и неинкассированные 9,1 млн сумов (800 долларов).

Позже были задержаны директор рынка и его заместитель по безопасности, в автомобиле которого было обнаружено 24,9 млн сумов (около 22 тыс долларов).

По данному факту Следственным управлением при ГУВД Ташкента возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз, ведутся следственные действия.

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