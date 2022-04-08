Первая в мире назальная вакцина «Спутник V» вышла в гражданский оборот в России

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Назальная вакцина от коронавируса вышла в гражданский оборот, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

«Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Состав вакцины тот же самый, что и у «Спутника V», — сказал Гинцбург.

Назальная вакцина от COVID-19 в виде спрея представляет собой второй компонент «Спутника V». Однако, как отмечал Гинцбург, у экспертов пока нет данных о защите назальной вакциной на 100%, поэтому рекомендуется вместе с ней сделать инъекцию «Спутником V». При первичной вакцинации назальным препаратом понадобятся обе дозы, при повторной — одна, уточнял ученый.

Как уточняется в инструкции к препарату, противопоказаниями для применения назальной вакцины являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания. Так, при обострении хронических болезней вакцинацию можно проводить через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.

Кроме того, с осторожностью следует применять вакцину при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах.

При этом препарат не противопоказан во время беременности и в период грудного вскармливания, однако применять его следует с 22-й недели и только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери выше, чем потенциальный риск для плода, уточняется в инструкции.

Минздрав РФ разрешил клинические испытания назальной вакцины в октябре прошлого года, в них должны были принять участие 500 добровольцев до 31 декабря 2023 года. К 7 марта препарат ввели уже 104 добровольцам, по словам Гинцбурга, никаких побочных эффектов у них не было.

1 апреля Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), которая, как утверждает ведомство, стала первой в мире вакциной такого формата. Препарат разрешено применять только для вакцинации пациентов старше 18 лет.