Глава МИД КНР объяснил кризис на Украине дисбалансом механизмов безопасности в Европе

министр иностранных дел Китая Ван И

CentralAsia (CA) - Одной из главных причин кризиса на Украине стал дисбаланс европейской системы безопасности, считает глава МИД Китая Ван И. Он также отметил, что партнеры Украины не способствуют установлению мира, поставляя ей оружие, сообщает МИД КНР.

«Украинский вопрос в конечном счете коренится в несбалансированной европейской безопасности, и необходимо ее перестроить», - заявил господин Ван в ходе телефонного разговора с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.

По мнению главы МИД КНР, новая система должна быть создана на основе принципа неделимости безопасности. Он отметил, что Китай поддерживает Францию «в стремлении придерживаться европейской стратегической независимости и передать судьбу Европы в руки самих европейцев». При этом он осудил поставки европейскими странами оружия Украине, а также односторонние санкции, которые они вводят в отношении России «без какой-либо прибыли».