В храме Христа Спасителя в Москве проходит отпевание Жириновского. Видео

CentralAsia (CA) - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал отпевание в храме Христа Спасителя председателя ЛДПР Владимира Жириновского, умершего в среду в возрасте 75 лет, передает ТАСС.

У входа в храм собралось большое количество людей, многие пришли с цветами.

На поминальной службе присутствуют родные и близкие политика, государственные деятели, сенаторы и депутаты Госдумы, в частности спикер нижней палаты Вячеслав Володин, соратники по партии, представители общественности. Также на месте работают съемочные группы федеральных каналов и много журналистов.

После отпевания состоится церемония прощания с лидером ЛДПР, она пройдет в Колонном зале Дома союзов с 11:00 до 13:00. Жириновский будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

О госпитализации политика стало известно 9 февраля, когда пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что с 2 февраля он находился в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. Как сообщили в среду в министерстве, ведущие специалисты и врачи до последнего боролись за жизнь политика, оказывая всю возможную медицинскую помощь. За все это время периодически сообщалось как об улучшении, так и об ухудшении его состояния.