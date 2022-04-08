В Гарвардском университете начали преподавать монгольский язык и культуру

CentralAsia (MNG) - Состоялось очередное заседание Национального совета по монголоведению. На встрече был обсужден отчет о деятельности за 2021 год, утвержден план на 2022 год и предложена инициатива по учреждению Всемирного дня монголоведения.

В частности, они обсудили представленные предложения по поддержке зарубежной монголоведческой деятельности, укреплению базы отечественной монголоведения и продвижению определенных видов деятельности. Кроме того, в рамках междисциплинарного развития монголоведения был обсужден и утвержден комплексный план работы, охватывающий все области, такие как история, археология, языкознание, литература, обществознание и культура.

Два основных мероприятия, которые пройдут в этом году для популяризации монголоведения, — это начало преподавания монгольского языка и культуры в Гарвардском университете в рамках поддержки зарубежных центров монголоведения и, во-вторых, организация международных научных конференций, посвященных к 860-летию со дня рождения Чингисхана в Улан-Баторе и Хархорине.

Министр образования и науки, председатель Национального совета монголоведения Л. Энх-Амгалан подчеркнул необходимость учреждения Всемирного дня монголоведения, постоянной реализации политики по развитию монголоведения, разработки новых документов в этой области и совместной работы.

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