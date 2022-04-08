Какие структуры КНБ Казахстана реорганизуют?

CentralAsia (KZ) - На госпортале «Открытые НПА» вынесли на обсуждение проект указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «О некоторых вопросах КНБ РК», подразумевающий реорганизацию некоторых госучреждений в составе Комитета национальной безопасности (КНБ).

До 15 апреля любой желающий может оставить свои комментарии касательно изменений, содержащихся в указе президента.

Согласно проекту указа, президент постановил реорганизовать ряд государственных учреждений:

Центр технической защиты информации КНБ РК и Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности КНБ РК хотят объединить в одно учреждение, таким образом создав Центр технической защиты информации и подготовки специалистов в области защиты государственных секретов КНБ РК.

Из состава департамента пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области выделяется управление снабжения «Ақтау» Пограничной службы КНБ РК.

Из состава департамента пограничной службы КНБ РК по Алматинской области выделяется управление снабжения «Алматы» пограничной службы КНБ РК.

Из состава департамента пограничной службы КНБ РК по Восточно-Казахстанской области выделяется управление снабжения «Жаңғызтөбе» пограничной службы КНБ РК.

Авиационное управление Авиационной службы КНБ РК присоединяется к Авиационной службе КНБ РК.

В составе КНБ остаются Пограничная служба, Служба правительственной связи, Служба специального назначения «А», Служба внешней разведки и Авиационная служба.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения