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Монголия и Чехия провели пятую межведомственную консультативную встречу

CentralAsia (MNG) -  Пятая консультативная встреча между министерствами иностранных дел Монголии и Чехии состоялась 7 апреля в Праге.

Встреча под председательством заместителя министра иностранных дел Монголии Мөнхжин Батсумбэрэл с его чешским коллегой Иржи Козаком.

Стороны обменялись мнениями о текущей политической, социальной и экономической ситуации в обеих странах, развитии двусторонних отношений и сотрудничества, а также вопросах, представляющих взаимный интерес.

Министры единодушно согласились с тем, что торгово-экономические связи и связи между людьми играют важную роль в традиционно дружественном сотрудничестве между Монголией и Чешской Республикой, выразив заинтересованность чешских предприятий и инвесторов в инвестировании и сотрудничестве в Монголии.

По итогам консультативной встречи стороны приняли решение увеличить квоту для монгольских квалифицированных рабочих для работы в Чехии. На сегодняшний день в Чехии проживает более 11 тысяч монгольских эмигрантов, а посольство Чехии выдает рабочую визу примерно 1000 монголов в год.

Заместитель министра Б.Мөнхжин приветствовал, что чешский парламент обсуждает ратификацию Соглашения о сотрудничестве в области социальной защиты между Монголией и Чешской Республикой и увеличивает квоту для монгольских квалифицированных рабочих для работы в Чехии.

источник: МИД Монголии

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