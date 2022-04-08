Узбекистан приветствовал запрет на выращивание опийного мака в Афганистане — спецпредставитель президента РУз 

спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев

CentralAsia (UZ) - Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев выразил поддержку запрета временного правительства соседней страны на выращивание опийного мака. В интервью «Газете.uz» он назвал это ключевым шагом по окончательному искоренению проблемы наркотиков в Афганистане.

Движение «Талибан» 3 апреля запретило выращивать опийный мак и производить наркотики на территории всего Афганистана. Запрещены также использование, транспортировка, торговля, экспорт и импорт всех видов наркотиков и содержащих их таблеток или алкоголя. Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в рассказал о влиянии этого решения на будущее политико-социальное развитие Афганистана и международное признание талибов в качестве легитимной власти.

По данным ООН, более 80% мирового производства опиума приходится на Афганистан. Прибыль от производства опиатов в прошлом году составила примерно от 1,8 до 2,7 млрд долларов.

Управление ООН по наркотикам и преступности также утверждало, что в 2021 году объём производства опиума в Афганистане вырос на 8% и достиг 6800 тонн.

Как отметил Играшев, «для большинства афганских фермеров выращивание мака было единственным путём для выживания и способом прокормить свои семьи». Но это была именно вынужденная мера, которая была создана искусственно по причине непрекращающейся более 40 лет войны в этой братской нам стране.

«Полагаем, что по своей сути очень важное решение новых властей Афганистана является не только наглядным подтверждением их добросовестного и ответственного поведения, но и реального стремления в недалёком будущем сделать свою страну полноправным и ответственным членом мирового сообщества», - подчеркнул спецпредставитель президента.

По мнению Иргашева запрет на выращивание мака наконец-то позволит простым афганским дехканам перейти на культивацию альтернативных маку сельхозкультур, наполнить ими внутренний рынок и дать возможность афганцам жить в достатке.

«Афганцы, по природе своей опытные земледельцы, стали активно культивировать опий только в годы войны, а на протяжении столетий они выращивали все виды плодоовощной и бахчевой продукции, а также рис, пшеницу, картофель, томаты и другие», - сказал Иргашев.

«Кроме того, решение временного правительства Афганистана позволит лишить различные террористические группировки, которые в данное время все еще находятся на территории страны, реального источника финансирования в виде доходов от продажи опия. Таким образом, своим решением талибы дали чёткий и ясный сигнал всему международному сообществу, что будут бороться не только с наркоугрозой в стране, но и не допустят дальнейшего присутствия на своей территории международных террористов разных мастей. Другими словами, речь идёт о том, чтобы афганская земля больше никогда не становилась бы прибежищем для иностранных террористов. Надеемся, что за этим решением властей Кабула последуют и реальные шаги касательно доступа для получения афганскими девочками полноценного школьного образования непосредственно с 1-го по 12-й классы», - отметил спецпредставитель.

По словам Иргашева, налицо стремление нынешних властей Афганистана не только привнести мир на свою родину, но и сделать всё возможное для того, чтобы Афганистан больше никогда не ассоциировался у мирового сообщества с понятием «очага международного терроризма и наркоторговли». Дело теперь за надлежащим исполнением новыми властями своих обещаний и решений.