Путин простился с Жириновским. Видео
- Азия и мир, общество
- 14:15, 08 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин простился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Церемония проходит сегодня в Доме союзов.
Российский лидер возложил к гробу политика букет алых роз, после чего, задержавшись на некоторое время, перекрестился и поклонился.
Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище.
Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. 2 февраля его доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом, врачи диагностировали обширное поражение легких — 75%.
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