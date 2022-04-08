Путин простился с Жириновским. Видео

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин простился с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Церемония проходит сегодня в Доме союзов.

Российский лидер возложил к гробу политика букет алых роз, после чего, задержавшись на некоторое время, перекрестился и поклонился.

Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище.

Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. 2 февраля его доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом, врачи диагностировали обширное поражение легких — 75%.