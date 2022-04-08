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В пятницу из Минска в Туркменбаши организуют вывозной рейс

CentralAsia (TM) -  8 апреля авиакомпания «Туркменистан» организует вывозной рейс из Беларуси. Как сообщили источники turkmen.news в МИД Туркменистана, самолет возьмет пассажиров в Минске на обратном пути из России.

Как сообщают источники turkmen.news, самолет направится из Ашхабада в Москву, а из Москвы в Минск. Там самолет заберет около 130 пассажиров — граждан Туркменистана, желающих вернуться на родину. Их доставят в Туркменбаши.

До недавних пор российская авиакомпания S7 организовывала в среднем три-четыре чартерных рейса в месяц из Туркменистана в РФ. Рейсами пользуются эмигранты, поток которых, несмотря на пандемию COVID-19, в последние два года значительно возрос.

Недавно в связи с наложенными на Россию санкциями S7 перестала осуществлять полеты за рубеж. Но рейсы для переселенцев теперь организует авиакомпания «Туркменистан».

Регулярное авиасообщение Туркменистана с другими странами было прекращено осенью 2020 года. В последнее время появляется информация о скором возобновлении авиаперелетов по ряду направлений, но наши источники это опровергают. Вывозных рейсов организуется слишком мало, люди месяцами стоят в составляемых посольствами очередях на выезд.

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