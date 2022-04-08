На снос сгоревшей в ходе массовых протестов в январе резиденции президента в Алматы потратят $13 млн

CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана планирует направить на снос здания резиденции президента в Алматы шесть миллиардов тенге (свыше 13 миллионов долларов по нынешнему курсу), сообщила в четверг вице-министр финансов Татьяна Савельева.

В разгар массовых протестов в январе служебная резиденция президента в Алматы была захвачена протестующими. В здании начался пожар. В феврале местные СМИ сообщили со ссылкой на управление делами президента, что на первом этаже «сгорел и взорвался автомобиль, загнанный туда погромщиками», огнем были расплавлены конструкции верхних этажей.

В марте, после решения властей о сносе здания, телерадиокомплекс президента выпустил фильм, в котором директор Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития Жмагул Нугужинов поясняет, что несущие конструкции потеряли свои прочностные характеристики и требуют полной замены. Управляющий делами президента Айбек Дадебаев в интервью авторам фильма заявил, что, по оценкам экспертов, здание смогло бы прослужить не более 20 лет в случае его восстановления.

Вице-министр финансов Татьяна Савельева в четверг во время презентации в парламенте правительственных поправок в законы «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы» и о гарантированном трансферте из Национального фонда на эти годы сообщила, что «на устранение последствий январских событий» планируется направить 31 миллиард тенге. Из них 21 миллиард тенге предусмотрен на оказание государственной поддержки пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса в Алматы и других регионах, сообщила она.

Резиденция президента, расположенная на проспекте Назарбаева в Алматы, до недавнего времени значилась в государственном списке памятников истории и культуры республиканского значения как «резиденция первого президента Казахстана — елбасы». В конце марта стало известно, что здание исключили из списка памятников истории.

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