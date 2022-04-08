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Почти 12 тыс. россиян и белорусов открыли счета в банках Казахстана

CentralAsia (KZ) -  С 24 февраля, 11 940 граждан России и Белоруссии открыли счета в казахстанских банках, сообщает агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка.

Из них 10 725 счетов открыли при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, а 1 215 счетов открыты дистанционно. Таким образом общее количество граждан двух государств, имеющих личные счета в банках Казахстана составило 162 тыс.

А вот прирост российских юридических лиц, открывших счета в казахстанских банках, незначителен.

«С конца февраля текущего года банковские счета были открыты для 7 российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805», - написали в агентстве.

Агентство уверяет что порядок открытия и ведения банковских счетов для всех иностранных граждан и компаний урегулирован нормами закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОДФТ), а также регуляторными требованиями Национального Банка и Агентства.

Независимо от способа обращения (онлайн или оффлайн) банки, чтобы открыть счет для иностранного заявителя должны проводить проверку по стандартам KYC (Know Your Customer):

- идентификация иностранного физического лица, юридического лица и его бенефициарных собственников, в том числе проверка достоверности полученных идентификационных данных;

- установление предполагаемой цели и характера деловых отношений

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