Мирзиёев и Жапаров обсудили строительство Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Китай - Кыргызстан – Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 апреля провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Как сообщается на сайте президента Узбекистана, в ходе разговора главы государств особое внимание уделили ускорению реализации инфраструктурных проектов строительства Камбаратинской ГЭС-1, железной дороги Китай - Кыргызстан – Узбекистан и расширению промышленной кооперации.

Также обсудили начало деятельности Узбекско-Кыргызского фонда развития.

«Президенты обсудили ход реализации достигнутых договоренностей по дальнейшему укреплению отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, углублению практического взаимодействия между странами», - говорится в сообщении.

Мирзиеев и Жапаров рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки.

В завершение главы двух государств обменялись поздравлениями по случаю наступления священного месяца Рамазан.