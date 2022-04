На Украине в Краматорске обстреляли вокзал. Есть жертвы

CentralAsia (CA) - На Украине в Краматорске обстреляли вокзал. Об этом заявил глава правления «Укрзализныця» Александр Камышин.

По данным «Укрзализныци», на вокзал прилетело 2 ракеты, в результате чего более 30 человек погибли и более 100 получили ранения.

Украинские власти сообщают, что в тот момент там находились тысячи человек, которые хотели эвакуироваться.

Губернатор Донецкой области Павел Кириленко утверждает, что удар был нанесен российской ракетой «Искандер» (позже Кириленко сообщил, что по уточненной информации, краматорский вокзал был атакован «Точкой-У»).

?The #Russians hit the #Kramatorsk ?? railway station with an Iskander-type missile. More than 30 people died, 100 people were injured. They perfectly saw that they were hitting civilians.#Borodyanka #Kyiv #UkraineRussianWar #MariupolMassacre #ArmUkraine #RussianSoldiers pic.twitter.com/6QPpgVOqWt