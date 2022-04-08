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На Украине в Краматорске обстреляли вокзал. Есть жертвы

CentralAsia (CA) -  На Украине в Краматорске обстреляли вокзал. Об этом заявил глава правления «Укрзализныця» Александр Камышин.

По данным «Укрзализныци», на вокзал прилетело 2 ракеты, в результате чего более 30 человек погибли и более 100 получили ранения.

Украинские власти сообщают, что в тот момент там находились тысячи человек, которые хотели эвакуироваться.

Губернатор Донецкой области Павел Кириленко утверждает, что удар был нанесен российской ракетой «Искандер» (позже Кириленко сообщил, что по уточненной информации, краматорский вокзал был атакован «Точкой-У»).

В свою очередь, штаб территориальной обороны ДНР сообщил о нанесении удара по Краматорску ракетой «Точкой-У», выпущенной украинскими войсками.

«Обломки упали недалеко от вокзала. На этом ж/д вокзале проходит эвакуация местного населения», - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что этот ракетный комплекс не состоит на вооружении ДНР, ЛНР или РФ, но активно используется украинской армией.

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