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В школах Туркменистана меняют портреты президента

CentralAsia (TM) -  В школы Туркменабата поступили портреты нового президента Сердара Бердымухамедова. До 1 мая они должны быть установлены в кабинетах директора, завучей, в фойе и в каждом классе, сообщает издание «Хроники Туркменистана».

Стоимость комплекта обрамленных портрета, клятвы и гимна составляет 450 манатов ($114 по госкурсу или $22,5 по курсу «черного рынка»). Эти расходы возлагаются на школьные администрации.

В сельские школы области они еще не поступили. Портреты предыдущего президента Гурбангулы Бердымухамедова сняли 20-21 марта.

Также решено убрать из школ уголки с книгами экс-президента. На месте полок и шкафов появятся стенды с цитатами Сердара Бердымухамедова на тему образования.

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