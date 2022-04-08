Российская авиация уничтожила 81 военный объект Украины, - Минобороны РФ

Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) - Российской авиацией поражен 81 военный объект Украины. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины. Среди них: 2 пункта управления, пусковая установка ЗРК «Оса», 3 установки реактивных систем залпового огня, а также 9 опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники», - сказал он.

«Оса-АКМ» - модернизированная версия советского комплекса войсковой ПВО, принятого на вооружение в 1971 году. Не производится с 1989 года, однако до сих пор находится на вооружении ряда стран, в числе которых Белоруссия, Польша и Украина.

ЗРК состоит из самоходной пусковой установки, станций обнаружения и сопровождения целей, счетно-решающего прибора, ракет и транспортно-заряжающей машины. «Оса-АКМ» снаряжается 6 ракетами 9М33М3, способными поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, дистанционно пилотируемые летательные аппараты и другие средства воздушного нападения на высоте от 10 до 5 тыс. м, дальности от 1,5 до 10,3 км и скорости полета целей до 500 м/с.

По словам Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 2 украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе населенного пункта Старая Збурьевка, а также 5 беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районе Кривого Рога два - «Байрактар ТБ-2».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2 019 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки реактивных систем залпового огня, 874 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 917 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал он.