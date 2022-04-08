Президенты Таджикистана и России обсудили сотрудничество

- Таджикистан, общество
- 16:55, 08 апреля 2022
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CentralAsia (TJ) - В рамках 30-летия установления дипломатических отношений России и Таджикистана президенты Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили сотрудничество государств в разных сферах.
Во время разговора лидеры государств, в том числе, поднимали вопросы ситуации в Афганистане и на таджико-афганской границе.
«За прошедшие десятилетия нам удалось вывести российско-таджикские связи на уровень стратегического партнёрства и союзничества. Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса отношений между Россией и Таджикистаном отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения мира и стабильности в Центральной Азии»" - передает официальный сайт Кремля обращение Владимира Путина к Эмомали Рахмону в честь 30-летия дипотношений.
Президент РФ упомянул также, что у России с Таджикистаном развивается «политический диалог», а сотрудничество является «плодотворным» во многих сферах, включая научную, торгово-экономическую и гуманитарную.