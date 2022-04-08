Главы МИД Туркменистана и России поздравили друг друга с 30-летием дипотношений

CentralAsia (TM) - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Туркмении Рашид Мередов обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Об этом говорится в распространенном 8 апреля МИД РФ.

Как указали в министерстве, в посланиях дана высокая оценка уровню развития российско-туркменских отношений, которые с 2017 года возведены в ранг стратегического партнерства. «Отмечено, что за 30-летний период заложен прочный фундамент дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, создана солидная договорно-правовая база, насчитывающая свыше 100 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений», - подчеркнули в российском дипведомстве.

«В соответствии с заявлением министров иностранных дел Российской Федерации и Туркменистана по случаю 30-летия установления дипломатических отношений намечен целый ряд совместных мероприятий, приуроченных к этой дате, включая выставки, научные конференции, культурные обмены. Свой вклад в эту работу внесут российское и туркменское внешнеполитические ведомства»" - напомнили в МИД.

«30-летний рубеж - значимый повод не только для анализа проделанной масштабной работы на межгосударственном уровне, но и ступень к новым высотам сотрудничества и стратегического партнерства России и Туркменистана», - указали в министерстве.